За стрижку в 20 раз больше: как обманывают туристов в Турции

В Стамбуле турист пожаловался на дороговизну в парикмахерской в популярном туристическом районе Золотой Рог. Мужчина хотел подстричься за 400 лир (660 руб.), как было указано при входе в салон, а ему выставили счет на 7100 (11,8 тыс. руб.). Молодой человек утверждал, что никаких допуслуг он не заказывал. Вдобавок ко всему, расплатился картой, не обратив внимания на итоговую сумму на терминале. И только покинув заведение, обнаружил, что с него взяли в 20 раз больше, чем обещали. В счет включили не только стрижку за те самые 4 сотни лир, но и поправку бородки (еще 400 лир), депиляцию носа (2 тыс.), процедуры ухода за лицом (2,3 тыс.) и за волосами (2 тыс.). После скандала деньги, конечно, вернули, но осадок остался:

«Ни в коем случае не приходите сюда, вас ограбят», – предупредил в соцсети гость Турции.

Под эмоциональным видео были оставлены тысячи комментариев. Пользователи призвали власти проверить салон и другие подобные заведения, рассказав, что и до этого случая были жалобы на введение клиентов в заблуждение.

«Со мной этот номер не прошел, – поделился один из туристов. – Перед стрижкой обговорил стоимость – 600 лир, после заявили о 1,5 тыс. Подозвал главного стригуна, с которым при входе договаривался. "Че за дела?" Выяснилось, что мастер не слышал разговора на входе, "а потому думал: если иностранец, то уж стричь так стричь"».

В пабликах, посвященных Турции, отмечают, что выжать из туриста как можно больше пытаются не только в парикмахерских. Кто-то переплатил 500 лир при заказе такси через ресепшен отеля, так как не было времени спорить. Другие заметили завышенные ценники на местных рынках.

«Покупала на Египетском базаре развесной чай, цена просто конская!» – пожаловалась россиянка.

Дома она нашла товар на маркетплейсе – «вкус тот же, цена гораздо ниже».

Могут обсчитать и в аптеке.

«Жена спросила лекарство, спросила цену, я тут же это лекарство загуглил и понял, что оно стоит дешевле в 2 раза. Жене уже отдают лекарство с чеком. Я говорю: погодите, а откуда такая сумма? Сразу суета – простите-извините, ошиблась, пробила не то…» – рассказал один из россиян о своем опыте посещения фармации в Анталье.

Как правило, подобные случаи происходят неподалеку от отелей, притом что цены на большинство лекарств регулирует государство. Кто-то объясняет это постоянной инфляцией лиры, когда стоимость импортных препаратов меняют чуть ли не ежемесячно. Другие говорят о навязывании более дорогостоящих аналогов. При этом стоимость БАД, витаминов и сопутствующих товаров никем не ограничивается.

Бывалые туристы советуют оговаривать сумму перед оказанием любой услуги. К примеру, при заказе в отеле кофе с коньяком счет может удивить, а персонал будет утверждать, что клиенту накапали в чашку самый дорогой напиток в баре. Перед поездкой в такси тоже нужно сразу определиться с конечной стоимостью или настаивать на включении счетчика. Не стоит ходить в кафе, где в меню только название блюд и больше никакой информации. И как вывод, «единственное решение, которое я нашел оптимальным, – взять отель "все включено" без скрытых сборов».

