В Паттайе призвали сохранить безвизовый режим для туристов

Туристический сектор Паттайи призвал правительство ввести срочные меры поддержки, включая субсидирование авиабилетов и сохранение безвизового режима для иностранцев. Об этом заявил руководитель местной Федерации туризма на встрече с главой отраслевого министерства, сообщает издание Pattaya Mail.

© globallookpress

В условиях сохраняющегося влияния высоких цен на энергоносители и транспортные услуги на международный спрос, турбизнес просит ввести компенсации от 40 до 50% стоимости перелетов для стимулирования как чартерных, так и регулярных рейсов.

Помимо финансовой поддержки авиасообщения, предлагаемый пакет мер включает сохранение безвизового режима для ключевых рынков, к которым относятся Россия и Евросоюз. Также Федерация туризма выступает за расширение вариантов выдачи долгосрочных виз для инвесторов и медицинских путешественников.

По словам руководителя объединения, период с мая по октябрь 2026 года станет решающим для отслеживания тенденций перед началом высокого сезона.

В правительстве пообещали рассмотреть эти предложения, в том числе возможность возобновления государственной программы «Путешествуем вместе», которая предусматривает софинансирование расходов туристов на поездки внутри страны.