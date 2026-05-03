Какая погода ждет туристов на курортах

Весенняя погода продолжает преподносить сюрпризы. В Москве резкое потепление – уже после обеда обещают +20 °C. А в начале новой недели метеоролог Евгений Тишковец ждет до +24 °C. Правда, к концу недели посвежеет до +13…+18 °C и пойдут дожди.

Контрасты ожидают туристов и на зарубежных курортах. Как нам сообщили из Хургады, сегодня утром было безветренно, стояла небольшая дымка, максимум дневной температуры – до +35 °C. Однако синоптики предупредили о резкой смене погоды: уже грядущей ночью начнут дуть сильные северные ветры. Такая погода сохранится до пятницы. При дневных +25…+26 °C по ощущениям будет около +18, а ночью зябко – еще на 4 градуса меньше. Но вода в Красном море в районе пляжей прогреется до +23…+24 °C.

На курортах в Шарм-эль-Шейхе почти всю неделю солнечно, но с сегодняшних +34…+35 °C столбик термометра также понизится до +25…+26 °C. По ощущениям будет на пару градусов меньше днем и около +14…+18 °C по ночам. Метеорологическая служба Египта даже выпустила рекомендации надевать теплые вещи по вечерам.

В Таиланде же ожидают в ближайшие дни аномально жаркую погоду. Туристов предупредили о необходимости больше времени проводить под кондиционерами, чтобы не получить тепловой удар. Завтра прогнозируется до +34 °C, при этом по ощущениям будет уже +44.

На курортах Пхукета также всю неделю ожидается жара. Сегодня воздух прогреется до 35, а воздействие на человека – словно все 45 градусов. Возможны небольшие дожди, но они не принесут живительной прохлады.

Вода в Сиамском заливе как парное молоко – 31 градус, в Андаманском море – на градус выше.

Туристам также следует не забывать о солнцезащитных кремах: в Египте и Таиланде ультрафиолетовое излучение составляет экстремальные уровни 10–11 по индексу УФА.

Ранее TourDom.ru писал, что в Турции на пляжах Антальи на майские праздники море прогрелось до +20 °C, в то время как в Анапе и Сочи температура воздуха была около +10.