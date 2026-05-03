Три дня в Хуньчуне: сколько стоит отдых в Китае и что можно успеть посмотреть

Многие жители Приморья используют уик-энд, чтобы съездить в соседний Китай: недалеко, недорого и помогает отключиться от повседневной рутины. Таким опытом поделилась одна из туристок, которая отправилась с семьей из Владивостока в город Хуньчунь в апреле 2026 года. Что необходимо для поездки, как проходит путь до Китая и что стоит посмотреть, читайте на «ФедералПресс».

«Вообще, Китай предлагает массу вариантов для отдыха, от бюджетных до дорогих. Но если у вас свободны всего одни выходные, то лучше выбрать что-то поближе к границе. Например, Хуньчунь», – рассказывает путешественница в своем дзен-канале «Море и сопки. Приморские истории».

Хуньчунь она описывает как небольшой приграничный город без ярких достопримечательностей, откуда удобно уезжать дальше – в Яньцзи, Далянь или Пекин. Поскольку семья планировала три дня – субботу, воскресенье, понедельник, было решено никуда не перемещаться и знакомиться с тем, что есть, на месте.

Документы

Группа состояла из двух взрослых и ребенка. Потребовались три загранпаспорта и свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ – без нее, как поясняет автор, загранпаспорт ребенку все равно не оформят.

В объявлениях турфирм обычно указывают, что срок действия загранпаспорта должен составлять не менее полугода, однако в агентстве одна женщина оформляла поездку в Хуньчунь с паспортом, который истекал через месяц, и ее заверили, что для этого направления это допустимо. Но такой момент туристка советует уточнять индивидуально.

Кроме договора с турфирмой никаких дополнительных бумаг не нужно; самостоятельная поездка возможна, но автор предпочла довериться профессионалам и название компании готова порекомендовать по личному запросу.

Дорога

Вечером перед выездом старшая группы позвонила туристам, назвала время и место сбора – в 6:45 у автовокзала, а также проинструктировала обо всех деталях, включая способы связи в Китае.

Участников посадили в большой комфортабельный автобус под управлением китайского водителя. Из Владивостока до Краскино доехали примерно за четыре часа с 15-минутной остановкой в поселке Барабаш. Затем около часа заняла очередь на границе, после чего путешественники прошли российский и китайский контроль (с дактилоскопией), снова сели в автобус и через 15 минут прибыли в Хуньчунь.

Первые впечатления

Автобус доставил их в пивоварню «Гуан юань» – по факту приятное кафе, где группа пообедала за свой счет, познакомилась с переводчиком Максимом, прекрасно владеющим русским, и выбрала экскурсии.

Некоторые пассажиры на второй день планировали ехать дальше по Китаю, а семья автора решила посетить парк аттракционов «Остров Восток».

Отель

Из кафе гостей бесплатно отвезли в гостиницу. Стоимость тура напрямую зависит от выбранного отеля: автор остановилась на четырехзвездочном «Тисянь» ради минимального комфорта, хотя были и более бюджетные варианты. Она оплатила трехместный номер, но по приезде свободных трехместных не оказалось, и семья получила четырехместный двухкомнатный полулюкс без доплаты.

В номере были две комнаты, два санузла, маленький холодильник, диван, два телевизора (один русский канал и множество китайских), чайник, кружки, шкаф, вешалка, пуфик и все необходимое для душа.

Путешественнице понравились удобные кровати, белоснежное белье и вкусные завтраки, включенные в стоимость.

Номер располагался на последнем, 10-м этаже с панорамным видом на город.

Развлечения

В Хуньчунь обычно ездят за шопингом и едой. После заселения ребенок захотел фастфуд, который ушел из России. Все, что ориентировано на русских туристов, сосредоточено на Торговой улице: кафе, забегаловки, массажные и косметологические салоны, супермаркеты, аптеки (следует помнить, что многие китайские лекарства ввозить в РФ нельзя). Есть и подземная часть улицы, но семья туда не спускалась.

На прогулке вручают множество рекламных буклетов, обратная сторона которых содержит схематичную карту центра – она пригодилась, когда туристы заблудились.

В качестве альтернативы можно вызвать такси (машину останавливают взмахом руки, зеленая надпись на крыше означает «свободна», красная – «занята»).

Автор дважды пользовалась такси: до парка «Остров Восток» заплатили 15 юаней за очень короткую поездку, а обратно за более долгий путь – всего 5 юаней. Старшая группы позже пояснила, что за пару сотен метров китайцы иногда просят 15–20 юаней в зависимости от честности водителя.

Недалеко от туристической улицы находится парк, где семья долго гуляла и не встретила ни одного русского – только местных жителей. Дорожки, природа, живописно, хотя речка больше напоминает не очень чистый ручей. В первый день они гуляли по Торговой улице и парку, купили еду и почти до темноты искали дорогу к отелю (темнеет рано, так как разница во времени с Владивостоком составляет два часа, а сумерки наступают одинаково).

На второй день весь город накрыл дождь. Купили три дождевика и отправились гулять, надеясь, что непогода прекратится и парк аттракционов откроется. Переводчик Максим сообщил, что в такую погоду парк не работает. Когда дождь перешел в морось, семья все же доехала туда на такси, но на месте жестами им объяснили, что работать сегодня не будут из-за электричества. Удалось только сфотографироваться у красивого входа. В отеле стоимость билетов вернули полностью – все честно. После этого туристы пообедали в кафе с самой вкусной уткой по-пекински, зашли в супермаркет и отправились отдыхать.

На третий день после завтрака еще немного погуляли, купили сувениры и даже школьный мел в канцелярском магазине. Китайцы либо понимают русский, либо не владеют ни русским, ни английским, поэтому путешественница заранее делала скрины с переводчиком и показывала их в магазинах.

Связь

Из связи только Wi-Fi в отеле и кафе. Позвонить старшей группы или переводчику можно через администратора отеля или любого китайца – для них это бесплатно.

Еда

Блюд много на любой вкус: есть и русская кухня, и азиатская, можно найти фастфуд и фудкорты. Особенно туристам понравилась еда в «Гуан юань»: заказали кофе, суп-пюре, «Цезарь», курицу, сок, чай с молоком и бульон с лапшой – порции большие, все вкусное и свежее, обошлось в 125 юаней. Натуральный кофе найти можно, но не на каждом шагу, чаще предлагают растворимый.

В первый день покупали на вынос целую курицу (скорее цыпленка) – ждали очень долго, показалось слишком острым. Завтраки в отеле разнообразные: в основном китайские блюда, но были бульон с яйцом, омлет, булочки, кольца в кляре. Понравились свежие булочки из одного магазинчика на Торговой.

Во второй день зашли в забегаловку, где супруг автора заказал краба, а принесли крабовые палочки в кляре по цене краба. Сын попробовал две куриные лапы по-китайски, сама девушка просила вареный кофе, но принесли невкусный растворимый. Вкусными оказались яблоки в карамели. За три блюда и кофе отдали столько же, сколько за обед в «Гуан юань».

Абсолютным хитом стало кафе «У Феди» недалеко от отеля «Тисянь», где готовят только утку по-пекински – очень вкусно, сытно. Сет съели на месте и один забрали с собой, но через границу утку провозить нельзя.

Цены

Проезд, проживание и завтраки оплачивались в турагентстве во Владивостоке. Три дня на троих в отеле с четырьмя китайскими звездами обошлись в чуть более 26 000 рублей плюс 10 юаней с человека на обратном пути. Остальное – шопинг, еда, экскурсии – по желанию.

Поскольку парк аттракционов сорвался, а шопинг не планировали, потратили около 600 юаней (курс примерно 1 юань к 12 рублям), при этом не экономили на еде, купили немного сувениров.

Итоги и минусы

Девушка считает, что ради одного шопинга сейчас ехать в Китай особого смысла нет: товары те же, цены не ниже российских. Ввозить новые вещи можно, но не более 25 кг, нужно собирать чеки, чтобы не превысить допустимую сумму, и помнить о запретах.

«Нас пугали долгой проверкой на русской таможне, но их автобусу повезло: границу прошли без очереди, документы проверяла улыбчивая девушка, никто из группы не задержался», – говорит туристка.

Главный минус, по ее словам, – это дорожное движение: пешеход там бесправен, на переходах машины не уступают, по тротуарам ездят автомобили и огромное количество скутеров, которым правила не писаны – нужно постоянно отскакивать.

Девушка рассказала, что вряд ли поедет в Хуньчунь еще раз, разве что транзитом: смотреть там особенно нечего, но для небольшой перезагрузки город вполне подходит.