Россияне будут реже путешествовать в 2026 году

Число туристических поездок россиян и по своей стране, и за рубеж по итогам 2026 года снизится на 10% в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, если ситуация снова не обострится. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Если не будет никаких дополнительных эксцессов, то мы будем считать, что минус 10% к концу года - неплохой результат. Это при оптимистичном прогнозе. Я говорю сейчас и про внутренний, и про выездной, потому что замедление продаж произошло во всех видах туризма", - сказала она.

В связи с событиями в мире в российском туризме произошло замедление потребительского спроса, отметила Ломидзе.

"И снижение покупательной способности тоже приводит к тому, что туристы крайне осторожно и долго выбирают, куда им поехать и какую сумму они готовы потратить на отдых", - объяснила глава АТОР.

Однако эксперты надеются, что спрос на туристическом рынке возобновится к лету, сказала она. Что касается рекомендаций не продавать туры в страны Ближнего Востока, то после их отмены турпоток на направлении восстановится довольно быстро.