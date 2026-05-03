В OneTwoTrip рассказали о "тревел открытиях" россиян в мае 2026 года

"Тревел открытиями" майских праздников 2026 года стали путешествия россиян в Кабо-Верде, Боснию и Герцеговину, Румынию, Непал и Намибию. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В этом году появились направления, которые в 2025 году не интересовали туристов. Список новых стран пополнили Кабо-Верде, Босния и Герцеговина и Румыния, а также Непал и Намибия", - сообщили в компании.

Согласно исследованию, в России в 2026 году список пополнился такими городами, как Иннополис и Видное, а также селом Введенская Слобода и деревней Вараксино.

Эксперты отмечают, что в 2026 году на внутренний туризм пришлось 66% от всех отельных заказов. Число бронирований внутри страны сократилось на 2,9% по сравнению с маем 2025 года, а интерес к отдыху за рубежом вырос на 6,3%.