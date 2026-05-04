Французы отказываются от дальних путешествий

Французские водители и туристы столкнулись с серьезным ударом по кошелькам накануне майских праздников: резкий рост цен на топливо, спровоцированный ситуацией вокруг Ирана и блокировкой Ормузского пролива, заставил большинство жителей страны отказаться от дальних поездок, сообщает телеканал BFMTV. Традиционно майские выходные во Франции, включающие празднование Дня труда 1 мая и Дня освобождения от фашизма 8 мая, считались периодом активных путешествий по стране и за ее пределы, однако теперь планы французов кардинально изменились. Вместо многокилометровых маршрутов на автомобилях граждане предпочитают оставаться вблизи своих домов, что подтверждается цифрами: количество бронирований гостиничных номеров внутри страны выросло на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономические последствия блокировки Ормузского пролива оказались для французского рынка топлива драматическими. Стоимость бензина выросла примерно на 19 процентов, тогда как дизельное топливо, которое традиционно широко используется в Европе, подорожало примерно на 36 процентов. Цена дизеля на французских бензоколонках достигает теперь 2,5 евро за литр, что является рекордным показателем за последние два десятилетия. Для многих семей такие расходы оказались неподъемными, особенно в условиях сохраняющейся высокой инфляции на другие товары и услуги, что и привело к массовому пересмотру планов на поездки.

В сложившейся ситуации эксперты отмечают и положительный эффект для местной экономики. Небольшие отели, кемпинги, рестораны и достопримечательности в регионах, расположенных в пределах нескольких часов езды от крупных городов, пользуются небывалым спросом. Владельцы гостевых домов в Нормандии, Бретани и Провансе фиксируют резкий рост заявок именно на длинные выходные, тогда как раньше французы предпочитали уезжать дальше — в Испанию, Италию или на юг Франции в отдаленные департаменты. От такого поворота выигрывает прежде всего местный бизнес, который получает дополнительный доход от туристов, решивших не покидать свои регионы.

Телеканал BFMTV также приводит данные опросов, свидетельствующие о том, что тенденция на отказ от дальних поездок может оказаться долгосрочной. Целых 74 процента французов заявляют, что планируют остаться во Франции и в период летних отпусков, не выезжая за границу и ограничиваясь относительно короткими перемещениями внутри страны. Это серьезный удар по туристическому бизнесу соседних государств, традиционно принимавших миллионы французских отдыхающих, но одновременно и шанс для французских региональных туристических операторов привлечь новую аудиторию.

Ситуация вокруг Ормузского пролива и вызванные ею перебои с поставками нефти продолжают оставаться главным фактором нестабильности на европейском топливном рынке. Аналитики предупреждают, что если конфликт не будет разрешен в ближайшее время, цены на бензин и дизель могут продолжить рост, что окончательно изменит поведенческие модели французских автолюбителей и туристов. Пока же майские праздники 2026 года запомнятся жителям Франции не дальними дорогами, а тихими семейными выходными в окрестностях дома — и рекордными чеками на автозаправках для тех, кто все же решился на поездку.