У туристов появилась возможность слетать в Турцию за 14 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования можно найти недорогие варианты перелета в Стамбул на майские даты. Мы посмотрели, во сколько обойдутся авиабилеты в крупнейший город Турции из разных городов России.

Если достаточно одного полного дня в Стамбуле, стоит обратить внимание на рейсы «Уральских авиалиний» из Сочи: с 4 по 6 мая перелет туда-обратно стоит 14 тыс. руб., а с багажом – 19 тыс. руб.

Для более длительной поездки подойдут рейсы «ИрАэро»: с 16 по 23 мая можно слетать за 15 тыс. руб., причем багаж до 20 кг уже включен в тариф. Вылеты удобные: в Турцию – в 13:00, обратно – в 16:30. Такие же цены доступны и на перелет в период с 7 по 23 мая.

С 7 по 21 мая «Азимут» предлагает билеты от 19 тыс. руб., а вариант с багажом обойдется в 24 тыс. Вылеты из Адлера дневные, обратные рейсы из Стамбула – в 17:30.

Из Краснодара перелет стоит немного дороже: от 19 тыс. руб. за round trip у «Азимута» с 5 по 21 мая, при добавлении багажа цена увеличивается до 24 тыс.

Минимальная стоимость авиабилетов в Стамбул из Казани начинается от 21 тыс. руб. Такие тарифы предлагает авиакомпания «Победа», например, на даты с 6 по 27 мая. С багажом цена возрастает до 27 тыс. руб.

Из Москвы вариант короткой поездки (на один полный день) также есть у «Уральских авиалиний»: с 4 по 6 мая перелет без багажа стоит около 19 тыс. руб., с чемоданом – 25 тыс. Для более длительного отдыха можно рассмотреть рейсы «Победы» – с 5 по 28 мая билеты в обе стороны доступны от 21 тыс. руб. (около 26 тыс. руб. с багажом).

А вот из Санкт-Петербурга бюджетных вариантов в Стамбул нет. Минимальная стоимость в мае – 31 тыс. руб. на прямых рейсах с комбинированием перелетов двух турецких авиакомпаний: туда выполняет рейс AJet, обратно – Pegasus Airlines. При добавлении багажа цена увеличивается до 37 тыс. руб.