За сколько можно купить туры во Вьетнам в мае

Бюджетные туры во Вьетнам с вылетом из Москвы в середине мая можно найти по цене от 60 тыс. руб. на человека в системах онлайн-бронирования.

По данным сервиса Tourvisor, поездка на 9 ночей (10 дней) с размещением в Sand Beach Resort 3* на пляже Хам Тьен (Фантьет) с 13 мая предлагается за 124 тыс. руб. на двоих, то есть за 62 тыс. на человека. Гостям предоставляется стандартный номер без питания.

Похожих вариантов с отправлением 11–13 мая достаточно. За 127 тыс. руб. доступен пакет в Pacific Beach Resort 3* на первой линии того же курорта. Около 130 тыс. стоит 10-дневный тур на двоих в Novela Muine Resort & Spa 4* в Муйне – в эту сумму включены завтраки.

Более востребованные отели обойдутся дороже. Так, за 162 тыс. руб. можно провести 12 дней в Diamond Bay Resort & Spa в Нячанге с вылетом 12 мая. Комплекс расположен на побережье в живописной бухте и окружен зеленой территорией.

Тур с размещением в Boton Blue Hotel & Spa (пляж через дорогу) предлагается за 178 тыс. руб. на двоих с той же датой вылета. Десятидневный вариант в Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa 5*, расположенном в 100 м от моря, обойдется в 187 тыс. Примерно столько же стоит поездка в Vinpearl Empire Nha Trang Affiliated By Melia 5*.

Премиальный комплекс Vinpearl Luxury Nha Trang 5* на острове Хонтре предлагает отдых за 286 тыс. руб. на двоих (вылет 13 мая, включены завтраки).

При этом некоторые популярные гостиницы после длинных выходных продаются дороже, чем на даты 4–6 мая. Например, пакет в Diamond Bay с вылетом из Москвы 5 мая стоит 136 тыс. руб., что примерно на 30 тыс. меньше. Схожая разница наблюдается и по Vinpearl Empire Nha Trang.

Вероятно, из-за высокого спроса на направление общее снижение цен после майских праздников здесь не проявляется. Кроме того, май в Нячанге считается одним из наиболее комфортных месяцев для отдыха, поскольку сильной жары еще нет.