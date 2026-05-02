Какие направления в Армении пользуются спросом у туристов

В Армении отмечают рост туристического потока на майские праздники. Россияне все чаще выбирают страну для коротких поездок и культурного отдыха. Корреспондент «МИР 24 Лилит Мадунц отправилась в самые популярные туры.

Потоки туристов равномерно распределяются между столицей и регионами. После ознакомления с достопримечательностями Еревана многие едут на озеро Севан, в Гарни и Гегард в Котайкской области. Растет интерес к гастрономическим и винным турам в Вайоц Дзоре. Чаще всего отдыхающие выбирают короткие комбинированные маршруты.

Звуки дудука разливаются среди античных колонн храм Гарни встречает туристов не только историей, но и атмосферой. Это единственный сохранившийся языческий храм в Армении, построенный еще в I веке нашей эры и посвященный богу солнца Митре. На фоне горного ущелья и базальтовых скал он остается одной из самых узнаваемых точек на туристической карте страны и одной из самых посещаемых.

«Гарни это самое интересное направление, потому что недалеко от Еревана в экскурсии три места, три разных места, храмы. Языческий храм, христианский храм, симфония камней, недалеко от Еревана, поэтому так уникально получается. Плюс к этому два объекта наследия ЮНЕСКО, богатое наследие, есть что показывать, есть что рассказывать, и есть чем привлекать туристов.

Именно такие направления чаще всего выбирают российские туристы с богатой историей и красивой природой. Армения в этом плане особенно привлекательна: не нужен загранпаспорт, зато есть колоритная культура, богатая кухня и потрясающие виды вдоль туристических троп.

«Мы впервые в Армении, мы здесь всего лишь третий день, посмотрели Ереван достаточно подробно. В целом нам очень понравилось. Мы последние годы изучаем территорию бывшего Советского Союза, на самом деле очень много интересного, что можно посмотреть, не надо никуда лететь за пределы.

Все чаще выбирают гастротуры, где национальную кухню можно не только оценить в разных ресторанах, но и приготовить самим. Один из самых популярных форматов мастер-класс по выпечке лаваша в традиционном тонире.

«Мы вообще с большим интересом на другие народности смотрим, поскольку мы сами достаточно этнический народ. Татары в Уфе совсем другая у нас культура. Нам было очень интересно посмотреть, потому что у нас в Башкортостане народ кочевые племена были, и у нас нет такой богатой истории, как у вас, рассказала туристка Дилара Фаттахова.

Полная программа на майские праздники обойдется минимум в 30 тысяч рублей на одного. Это пять дней в Армении с питанием, проживанием и экскурсиями.

«Каждый год перед майскими праздниками у нас довольно много бронирований, и можно сказать, что даже наша инфраструктура не успевает. Но всегда есть решения: если в центре Еревана не хватает гостиниц, размещают в пригородах или ближайших городах. В прошлом году мы обслужили около 2 миллионов 260 тысяч туристов, из которых примерно 40% это гости из России. В этом году картина такая же, рассказал основатель туристической компании Матевос Барсегян.

Помимо привычных маршрутов, туроператоры прорабатывают свежие идеи. В планах масштабное развитие экотуризма, создание программ наблюдения за дикой природой и птицами, а также усиление гастрономического направления и его комбинирование с культурными турами.