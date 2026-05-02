В «Победе» стартовала распродажа на билеты в Анталью

У авиакомпании «Победа» – очередная ценовая акция. До конца завтрашнего дня для вылетов до 24 октября действует скидка 15% по промокоду на тарифы с багажом и 10% на безбагажный.

Корреспондент TourDom.ru сравнил цены билетов по популярному у туристов маршруту из Москвы в Турцию с теми, что лоукостер выставил на своей более ранней распродаже, 11 апреля.

Тогда слетать в Анталью на пиковые даты летнего сезона, туда – 1 августа, обратно – через 10 дней, предлагалось по тарифу «выгодный» за 49,8 тыс. руб. (включено 10 кг багажа). Сейчас стоимость снизилась на 7 тыс. – до 42,7 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 15:00 2 мая. – Ред.)

Однако на те же даты практически за такую же сумму можно купить билеты авиакомпании Turkish Airlines, не объявлявшей скидочной акции.

При этом, как видим, перевозчик позволяет взять на борт чемодан весом до 23 кг. У «Победы», чтобы слетать на турецкий курорт с 20 кг багажа, придется выбирать тариф «максимум», а он даже с учетом 15%-ного дисконта обойдется в 48,7 тыс. руб. – на 6 тыс. дороже, чем у Turkish Airlines.

А вот сэкономить за счет распродажи лоукостера на маршруте Москва – Сочи – Москва вполне реально, во всяком случае в даты с 1 по 10 августа. Правда, на отправляющихся не в самое удобное время. Минимальный тариф (31,2 тыс. руб., включая 10 кг багажа) действует для вечерних вылетов с поздним прибытием.

Это на 8–11 тыс. руб. дешевле, чем у «Уральских авиалиний» или Utair. Однако варианты с утренним рейсом туда и дневным обратно стоят примерно столько же, сколько у этих авиакомпаний.

