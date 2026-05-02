AlMasria сдвигает рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

После сбоя в расписании AlMasria Universal Airlines 30 апреля и 1 мая египетская авиакомпания сдвигает вылеты на ряде маршрутов из России. Ситуацию активно обсуждают пассажиры в соцсетях.

Так, туристы из Самары застряли на курорте Красного моря почти на 9 часов.

«Мы должны были вылететь из Хургады домой сегодня, 2 мая, в 16:30, но рейс UJ 647 перенесли на завтра, на 01:35, – рассказал один из пассажиров. – Надеемся, что туроператор продлит нам проживание».

По данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, Airbus A321 авиакомпании прибудет в Самару 3 мая в 08:10.

Пассажиры из Екатеринбурга, напротив, опаздывают с вылетом на египетский курорт. Рейс в Хургаду от 2 мая перенесли на 12 часов: вместо 8 утра лайнер отправится из Кольцово в 8 вечера.

«Первый день отдыха у нас пропадает, – жалуются они. – Неизвестно, компенсирует ли туроператор эту потерю».

Рейс UJ 724 из Екатеринбурга в Хургаду, намеченный на 3 мая, также оказался сдвинут – на 7 часов. По данным сезонного расписания, вылет должен был состояться в 00:40, однако, согласно онлайн-табло, теперь он запланирован на 07:30. Клиенты авиакомпании, добирающиеся до аэропорта из других городов, отмечают, что им придется менять железнодорожные билеты.

Задержка затронула и рейс UJ 754 из Перми в Шарм-эль-Шейх. Из-за позднего прибытия самолета вылет перенесен с 07:50 на 13:55.