Власти Индонезии ограничили рост цен на внутренних авиарейсах

Правительство Индонезии пообещало сдержать рост цен на внутренних авиалиниях. С этой целью принято решение отменить НДС при оплате мест экономкласса. Постановление вступило в силу 24 апреля и распространяется на билеты, приобретенные и использованные в течение 60 дней. Взамен авиакомпании обязаны не поднимать стоимость перелетов более чем на 9–13%.

Таким способом власти пытаются повысить популярность путешествий внутри страны среди туристов, особенно тех, кто приезжает отдохнуть на Бали. Местное издание The Bali Sun составило подробный список маршрутов по архипелагу.

Например, из международного аэропорта И Густи Нгурах-Рай есть перелеты продолжительностью 30–60 минут до Ломбока, Баньюванги и Сурабаи, а также до Сумбава-Бесар в провинции Западная Нуса-Тенгара.

Для тех, кто готов потратить на дорогу до полутора часов, открывается еще больше направлений. В частности, за 70 минут можно добраться до Лабуан-Баджо – отправной точки для посещения национального парка Комодо, одного из приоритетных туристических направлений Индонезии. Такое же время занимает перелет до Тамболаки на острове Сумба.

Кроме того, есть рейсы внутренних авиалиний продолжительностью менее 90 минут до Бимы (Западная Нуса-Тенгара), Маланга (Восточная Ява), Семаранга (Центральная Ява) и Макассара (Южный Сулавеси). Около 2 часов потребуется, чтобы попасть в Джакарту, деловую столицу страны, а также в Джокьякарту, культурный центр с богатым историческим наследием.

В список доступных направлений также входят Купанг (Восточная Нуса-Тенгара), Соло (Центральная Ява), Банджармасин и Баликпапан на острове Калимантан (Борнео). По замыслу властей, новая налоговая политика сделает эти маршруты более доступными, открыв туристам дополнительные возможности для путешествий по Индонезии.