Россияне в Австрии стали чаще оформлять загранпаспорта

Спрос на оформление загранпаспортов в консульстве России в австрийском Зальцбурге вырос в несколько раз. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

По его словам, чаще всего россияне обращаются в генконсульство по вопросам оформления загранпаспортов, нотариальных услуг, гражданства и получения различных справок.

Черкашин отметил, что в 2024 году число заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом — с 1100 до 2750. По его словам, аналогичный рост наблюдается и по другим консульским услугам.

Летом 2025 года правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. При этом мера не затронула транзитные поездки россиян через Литву в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.