Турпоток на остров Хайнань бьет рекорды

Турпоток из России на остров Хайнань продолжает бить рекорды. В 2025 году он составил 505,3 тысячи визитов, а за первые два месяца 2026-го прибавил еще почти 62 %. В перспективе пяти лет, как заявил президент «Русско-китайского клуба» Сергей Джан Ша, эта цифра может достичь миллиона.

© globallookpress

«В отелях расширяется штат русскоговорящих сотрудников, меню переводят на русский язык, улучшается инфраструктура, в том числе для семейного отдыха с детьми», – сообщила заместитель начальника управления по культуре и туризму уезда Линшуй госпожа Фэн Чжина, пишет АТОР.

Основной поток российских туристов пока идет в знаменитую Санью – в бухту Дадунхай и премиальную Ялонг Бей. Однако популярные курорты постепенно заполняются, и трафик начинает смещаться в сторону новых локаций. Все больше внимания соотечественников привлекает соседний уезд Линшуй с его чистыми, малолюдными пляжами и современными отелями, ориентированными на взыскательных гостей.

Главные пляжные жемчужины Линшуя – бухта Чистой Воды и бухта Туфу. Первая славится белым песком и развитой инфраструктурой, вторая – более уединенная и живописная. Здесь можно не только купаться, но и заниматься дайвингом на близлежащих островах, гулять по экзотическим паркам или знакомиться с культурой народности дань – «морских цыган», которые веками живут в плавучих домах.

В отелях Линшуя созданы все условия для комфортного отдыха: просторные номера и виллы с личными бассейнами, зеленые территории, высококлассные рестораны с местной и международной кухней, SPA-центры, детские клубы и разнообразные бассейны – с эффектом бесконечности, подогреваемые и даже в виде «ленивых рек». Во многих отелях есть русскоговорящие сотрудники, а в номерах можно встретить качественную технику и косметику.

При этом цены на проживание в Линшуе заметно ниже, чем в раскрученной Санье. Например, недельный отдых в хорошем отеле уровня 5 звезд на двоих может стоить от 40 до 180 тысяч рублей в зависимости от сезона и категории номера. Самые доступные варианты находятся в бухте Туфу, более дорогие – в бухте Чистой Воды.

