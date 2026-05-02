Гималайское королевство заканчивает эру добровольной изоляции

Бутан, известный философией «валового национального счастья», заканчивает эру добровольной изоляции. Страна, которая впустила первых туристов только в 1974 году, готовит кардинальные инфраструктурные изменения. Ключевой элемент — международный аэропорт в городе Гелепху на юге, запланированный к открытию в 2029 году.

Объект уже получил премию «Проект будущего года» на Всемирном фестивале архитектуры 2025. Его терминал, построенный из местной древесины, рассчитан на 123 рейса в сутки, но главное — он станет воротами в принципиально новую экономическую реальность королевства.

Толчком к переменам стала пандемия: закрытие границ ударило по туристическим доходам и ускорило отток молодёжи. В ответ власти запустили проект Gelephu Mindfulness City («Город осознанности»), который должен совместить функции международного делового центра, экологичной городской среды и пространства для духовных практик. Показательно, что расчистку джунглей под аэропорт король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук вёл лично, работая мачете вместе с 12 тысячами волонтёров.

При этом страна не намерена отказываться от модели «высокая ценность — низкий объём». Туристы по-прежнему платят экологический сбор в $100 за ночь, а массового наплыва гостей не будет. Акцент смещается на южные регионы с субтропическими джунглями, реками и старейшим национальным парком Royal Manas, где обитают тигры и носороги. Вместо дешёвого масс-маркета Бутан предлагает ретрит-центры, паломнические маршруты и 168-километровую тропу Lotus-Born Trail по следам буддийского учителя Гуру Ринпоче.

Пока единственный международный аэропорт в Паро остаётся одним из самых сложных в мире: из-за горного рельефа садиться там могут лишь несколько десятков пилотов вручную. Новая воздушная гавань призвана не только упростить логистику, но и стать архитектурным символом эксперимента. Бутан пробует совместить открытость с сохранением идентичности — и если получится, предложит миру альтернативу разрушительному массовому туризму.

