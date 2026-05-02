Возобновление полетов в ОАЭ вызвало бум

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и ОАЭ вызвало бум спроса россиян на поездки в эту страну. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В случае с ОАЭ и странами Персидского залива открытие прямого авиасообщения вызвало поистине бум покупателей билетов, пассажиров, которые на свой страх и риск отправились в эти страны, прекрасно понимая, что существует рекомендация не продавать не только туры, но и отдельные туристические услуги, то есть размещение и билеты. Эта рекомендация строго-настрого направлена на организованный туризм. Туроператоры ее неукоснительно придерживаются, но у граждан есть свобода выбора и право поехать туда, куда они считают нужным», — сказала она.

Помимо возможности купить билеты на прямые рейсы в страну, спрос стимулируют также "небывалые" скидки на проживание в отелях ОАЭ. В то же время, россияне должны понимать, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке им придется самостоятельно решать вопрос возвращения на родину, отметила эксперт.