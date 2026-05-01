Ради чего стоить съездить в Саудовскую Аравию после отмены виз

С 11 мая вступает в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Оно было подписано еще 1 декабря прошлого года в Эр-Рияде. «ФедералПресс» рассказывает о главных нюансах «безвиза» и туристических местах королевства.

Что меняет отмена виз

Раньше для въезда в Саудовскую Аравию требовалась электронная виза или виза по прибытии стоимостью около 540 саудовских риалов – теперь этот барьер снят и российские туристы получают свободный доступ к одной из самых стремительно меняющихся стран мира. Россияне смогут находиться в королевстве до 90 дней в течение календарного года – непрерывно или суммарно – без каких-либо предварительных разрешений.

Безвизовый режим не распространяется на религиозный туризм: для совершения хаджа и умры в период хаджа по-прежнему требуется отдельная виза, а немусульманам закрыт въезд в Мекку и центральную часть Медины. Деловые встречи и визиты к родственникам безвизовым режимом разрешены, работа и учеба – нет.

Стоимость медицинской страховки для поездки в регион сейчас составляет в среднем 3150 рублей, и ее оформление обязательно. Лучшее время для поездки – с октября по март: летом температура в Эр-Рияде и пустынях стабильно превышает 45 °C.

Что можно посмотреть

Эр-Рияд

Столица королевства – это контраст глинобитных стен и зеркальных башен. Знакомство с городом профильные СМИ и туристические порталы рекомендуют начинать с крепости Масмак, построенной в 1865 году. Именно ее штурм в 1902 году стал отправной точкой объединения Аравии под властью династии Аль Сауд. Рядом – Национальный музей и дворец-музей Мурабба с личными вещами первого короля.

В пригороде столицы находится Эд-Диръия – историческая колыбель государства. Ее древнейший район Ат-Тураиф внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это лабиринт песочного цвета дворцов и мечетей, построенных в неджском стиле из сырцового кирпича. Сейчас Эд-Диръия – это пятый «гигапроект» Саудовской Аравии стоимостью 62,2 млрд долларов, превращающийся в культурно-развлекательный квартал с музеями, ресторанами и террасой Bujairi.

Современный Эр-Рияд – это 99-этажный «Центр Королевства» (Бурдж аль-Мамляка) с изогнутым силуэтом и стеклянной смотровой площадкой Sky Bridge на высоте 300 метров, а также «Утесы мира» (Edge of the World) – обрывистое плато в часе езды от города с видом на бескрайнюю пустыню.

Джидда

Главные морские ворота страны и самый космополитичный город королевства. Сердце Джидды – набережная Корниш длиной в десятки километров, вдоль которой расположены парк скульптур под открытым небом с работами Генри Мура и Жоана Миро, рестораны и фонтан короля Фахда – самый высокий в мире, его струя бьет из Красного моря на 312 метров.

Старый район Аль-Балад включен в список ЮНЕСКО: каменные дома с резными балконами из индийского дерева ним, рынок специй Al Alawi, антикварные лавки. Рядом – «плавучая» мечеть Аль-Рахма, белоснежное здание на сваях прямо в море, и аквариум Факих с акулами и дельфинами. Для современного искусства – TeamLab Borderless Jeddah, филиал знаменитого токийского цифрового пространства.

Аль-Ула

Если ехать в Саудовскую Аравию ради одного места – это Аль-Ула. Речь идет о первом объекте ЮНЕСКО в королевстве: 111 скальных гробниц набатейской цивилизации, родственной той, что построила Петру в Иордании.

Природные символы региона – Слоновья скала (Jabal AlFil) высотой около 50 метров, вырезанная ветром в форме слона, и красные песчаные дюны. На скалах Джабаль-Икма – петроглифы возрастом более 2000 лет.

Главная архитектурная доминанта – концертный зал «Марайя», самое большое зеркальное здание в мире, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса: 9740 панелей, в которых отражается пустыня. Зимой здесь проходят фестиваль «Зима в Танторе» и фестиваль паблик-арта Desert X AlUla.

NEOM и пустыни

Анонсированный в 2017 году NEOM стоимостью 500 млрд долларов – это территория размером с Бельгию на побережье Акабского залива. К моменту открытия безвизового режима часть объектов уже доступна или открывается:

Sindalah – люксовый остров-курорт в Красном море с тремя отелями и яхт-клубом на 86 причалов;

Trojena – горный курорт со снегом зимой, который примет Азиатские зимние игры 2029 года;

Leyja – оазис с тремя экоотелями сети Habitas в скальном каньоне;

Siranna – каскадный курорт в горах с приватным пляжем.

Большую часть страны занимают пустыни – гигантская Руб-эль-Хали («Пустая четверть») на юге и пески Ан-Нафуд на севере, где живут аравийские ориксы и песчаные кошки. Под Джиддой стоит увидеть вулканический кратер Аль-Вахба глубиной 380 метров и диаметром три километра. Оазис Аль-Ахса на востоке – это около 3 миллионов финиковых пальм, питаемых 280 источниками, и пещерный комплекс Аль-Кара. На юго-западе, в горах Асир, расположен курортный город Абха с одной из самых длинных канатных дорог королевства и зелеными горными хребтами, разительно непохожими на стереотипный образ Аравии.