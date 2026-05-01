В Турции изменился налог на размещение в отелях

Ставка налога на размещение в отелях в Турции снижена с 2% до 1%. Соответствующее постановление президента страны опубликовано в официальном вестнике органов власти. Решение вступило в силу и будет действовать до 31 декабря 2026 года, сообщает Turizm Aktüel.

Изменения внесены в закон о подоходном налоге и касаются платажей, которые взимают с гостиничного сектора и ряда других объектов туристической инфраструктуры.

Согласно разъяснениям налогового управления Турции, это решение распространяется на отели, курортные комплексы, бутик-отели, мотели, пансионы, апарт-отели и частные жилые объекты, предоставляющие услуги размещения. Также он применяется к термальным курортам с гостиничной инфраструктурой, сельским и горным домам, кемпингам, туристическим и развлекательным комплексам, а также другим объектам, оказывающим услуги ночлега.

При этом из-под действия налога исключаются общежития, а также некоторые объекты временного проживания персонала, включая гостевые дома, базы отдыха и лагеря, находящиеся в распоряжении государственных или частных организаций.

Несмотря на то, что новость, безусловно, позитивная, эффект от изменений туристы вряд ли почувствуют. Налог на размещение взимается с 2023 года, платят его не постояльцы гостиниц, а их собственники – с оборота. Снижая издержки предпринимателей, государство таким образом поддерживает их в ситуации, когда гостиницы лишились части клиентов из-за последствий войны в Персидском заливе.