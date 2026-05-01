Блогер назвал привычки, по которым в Турции узнают россиян

Путешественники из России, приезжающие в Турцию, нередко сами не замечают, как их выдают устоявшиеся поведенческие паттерны. По словам блогера Саши Коноваловой, местные жители научились безошибочно определять наших туристов по нескольким привычкам, которые бросаются в глаза в первую очередь.

Всё начинается уже в супермаркете. Россияне, в отличие от турок, почти никогда не берут товары с передней витрины. Они тянутся к дальним рядам, где продукция свежее, и подолгу изучают этикетки. Особенно внимательно соотечественники читают состав молочных и мясных продуктов. Для местных покупателей это выглядит странно — они привыкли доверять магазину и редко вникают в такие детали.

На рынках поведение россиян тоже легко узнать. Они не станут пробовать ягоды и фрукты прямо у прилавка, даже если продавец угощает. Сначала они очень тщательно выбирают каждый экземпляр, и только потом кладут в пакет.

На пляже российских туридов выдают сразу три вещи: желание занять самые удобные лежаки (часто с полотенцами ранним утром), громкая музыка из переносных Bluetooth-колонок, которую слушают без наушников, а также заметная яркая одежда и головные уборы. Кроме того, многие наши отдыхающие привозят с собой книги или планшеты для чтения, что тоже обращает на себя внимание.

В сувенирных лавках россияне — одни из самых щедрых покупателей: они редко уходят с пустыми руками и почти всегда закупают подарки для родных, друзей и коллег. Эти мелочи, по словам Коноваловой, уже давно стали негласным кодом, по которому в Турции безошибочно вычисляют путешественника из России.