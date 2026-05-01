В АТОР зафиксировали, как изменился туристический обмен между РФ и КНР

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что, несмотря на отмену визового режима, поток китайских туристов в Россию оказался ниже ожиданий рынка. По её словам, граждане КНР по-прежнему уделяют большое внимание вопросам безопасности, поэтому приграничный туризм вырос, а общий въездной поток — нет.

В то же время спрос россиян на поездки в Китай после упрощения визового режима заметно увеличился. Туроператоры отмечают рост интереса не только к пляжному отдыху на острове Хайнань, но и к путешествиям по материковому Китаю. Этому способствует как отсутствие виз, так и расширение авиарейсов между странами.

Ломидзе подчеркнула «БИЗНЕС Online», что российские туристы теперь могут организовать поездки практически в любую точку Китая. Только на майские праздники спрос на это направление вырос примерно на 15%, и к концу года этот показатель может стать ещё выше.

Эксперт также отметила, что Китай нельзя назвать совсем дешёвым направлением, однако отдых там по-прежнему обходится дешевле, чем на Мальдивах или Сейшелах, что делает его более доступным для массового туризма. Сейчас безвизовый режим действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 года.