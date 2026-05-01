Туристам в ОАЭ разрешили открывать банковские карты в день прибытия

Туристы в ОАЭ смогут открывать банковские карты сразу по прибытии в страну в упрощенном порядке. Специальный цифровой сервис запустил Центральный банк Эмиратов совместно с федеральным управлением по вопросам личности, гражданства, таможенной и портовой безопасности (ICP) и Коммерческий банк Абу-Даби. Местное издание Gulf News, написавшее об этом новшестве, не сообщает, когда оно появилось, но утверждает, что все уже работает.

Счет обещают оформить за считаные минуты с помощью цифрового удостоверения, которое выдается при въезде и основано на биометрии и технологии распознавания лиц. Благодаря интеграции с мобильным приложением ADCB пользователи могут сразу получить цифровую дебетовую карту и начать пользоваться банковскими услугами без бумажных документов. Система подключена к национальной платежной инфраструктуре, включая Jaywan и платформу мгновенных платежей Aani. Она работает не только в ОАЭ, но и в других странах Персидского залива.

По оценке регулятора, нововведение устраняет ключевое ограничение для туристов – отсутствие доступа к местным финансовым сервисам, позволяя оплачивать покупки безналично, контролировать расходы и пользоваться банковскими услугами с первого дня пребывания.

Какими будут тарифы на открытие и обслуживание счета, разработчики сервиса не уточнили. По общей практике, это определяют сами банки. Сейчас в числе участников проекта фигурирует Коммерческий банк Абу-Даби. Его расценки зависят от типа карты и пакета услуг: дебетовые карты обычно либо бесплатны при выпуске, либо стоят около 100 AED (порядка 2000 руб. – Ред.), за обслуживание денег не берут при соблюдении баланса. Снятие наличных в собственных банкоматах без комиссии, а за границей стоит примерно 20–21 AED. При оплате или снятии в другой валюте взимается сбор за конвертацию примерно 2,5–2,9%.

Регулятор пока не дал разъяснений, будут ли «туристические» карты интегрироваться с международными платежными системами. Если такая возможность появится, то для транзакций за пределами страны могут вводиться определенные сборы. По действующим правилам для резидентов она составляет 1–3%. Это будет зависеть от того, какие еще кредитные организации присоединятся к проекту.

У массового российского туриста этот сервис может быть востребован не раньше, чем МИД отменит рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ, а Минэк вновь разрешит продажу туров. Позиция министерств не изменилась даже после того, как Росавиация и Минтранс 20 апреля отменили запрет для отечественных авиакомпаний на продажу авиабилетов в Эмираты.Тем не менее, как писал ранее «ТурДом», в системах онлайн-бронирования уже появились предложения туров в эту страну. Туроператоры исходят из того, что направление может открыться в любой момент.