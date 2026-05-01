Почему Турцию ждет сложный туристический сезон

Турция входит в высокий сезон с противоречивыми сигналами. С одной стороны — в публикациях СМИ видны осторожные, почти тревожные оценки. С другой — звучат уверенные отчеты о росте бронирований. Разобрались, что происходит на самом деле.

В своей статье от 30 апреля Reuters процитировал министра туризма Турции Мехмета Эрсоя. На брифинге он сказал: «впереди сложный второй квартал, в котором негативные эффекты войны (в Персидском заливе — Ред). будут ощущаться особенно сильно».

Причины — в снижении спроса и из европейских стран. По данным той же публикации, в начале марта после новостей о падении обломков ракеты на востоке Турции, часть туристов из Европы начала отменять поездки, а бронирования в отдельных сегментах заметно просели. Растет доля last minute — туристы тянут с решением до последнего.

При этом турецкие СМИ по итогам того же брифинга расставляют акценты иначе. Например, Anadolu Ajansı выносит в заголовок рост турдоходов до 9,9 млрд долларов и увеличение на 4,2%, подчеркивая, что отрасль продолжает расти.

Издания группы Hürriyet подают ту же повестку через формулу «рост, несмотря на войну»: да, риски есть, но первый квартал по турпотоку закрыт в плюсе.

Профильный ресурс Turizm Ajansı пишет о неопределенности и росте last minute-бронирований, но без жестких формулировок про «сложный квартал».

Турция: где просел спрос

Реальная картина ближе к «середине». Спад есть — но он точечный. Cильнее всего проседает Эгейское побережье, ориентированное на европейцев. Именно там сейчас фиксируются скидки и попытки стимулировать спрос. В частности владелец Cetta Hotels Бюлент Бюльбюлоглу прямо сказал Reuters:

«Мы сознательно продаем номера ниже себестоимости — просто чтобы обеспечить денежный поток и платить зарплаты».

Здесь следует обратить внимание, что отели сети сосредоточены именно на Эгейском побережье, в Бодруме, Мармарисе.

На курортах Средиземного моря ситуация другая. По словам источника ТурДома на турецком рынке, в популярных отелях Анталии продажи идут стабильно, и о массовом снижении цен речи не идет. Хотя ранее, в марте, некоторые отельеры подтверждали нам, что продлевают более выгодные условия раннего бронирования.

Таким образом турецкий отельный рынок раскололся: часть гостиниц выпускает спецпредложения и даже демпингует, часть — сохраняет тарифы за счет более устойчивого потока, в том числе из России.

Туры в Турцию за 16 тысяч - реальность или нет?

Российский рынок ведет себя осторожно, но не проваливается. По данным туроператоров, после значительного спада бронирований в марте, в апреле спрос на Турцию начал восстанавливаться. Однако на май компании скорректировали чартерные программы, так как ожидания не соответствуют реальности.

По этой же причине отели Турции стали активнее выходить на российский рынок со спецпредложениями, но ждать падения цен на туры в Турцию не стоит. Одна из причин - резко, в полтора раза подорожавшее авиатопливо. Туроператоры уже компенсировали это в марте повышением топливных сборов. В сочетании с уменьшением перевозки такая мера позволяет им удерживать рентабельность программ. Горящие туры бывают (и мы недавно писали о предложении за 16 тысяч рублей - ред), но это исключение, связанное с провалом спроса на определенные даты.