Самолеты AlMasria в Хургаду и Шарм-эль-Шейх опаздывают на 15 часов

У египетского перевозчика AlMasria наблюдается сбой в расписании. Борт UJ 694 из Челябинска в Хургаду должен был отправиться в час ночи, но теперь вылетит в 15:30. На 8 часов задерживаются и рейсы из Казани: UJ 744 в Хургаду и UJ 632 в Шарм-эль-Шейх. Вместо 04:45 и 06:20 они поднимутся в воздух в 13:00 и 14:40 соответственно. Отменены рейсы UJ 605 из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево и UJ 606 в обратном направлении. Туристам, находящимся в Египте, судя по комментариям в чатах, продлили размещение в отелях до 2 мая.

Сбой в расписании полетов начался 30 апреля. Вчерашние рейсы из нескольких городов России отправились на египетские курорты только сегодня.

«Вылет из Уфы планировался 30.04 в 08:10, далее изменен на 09:45. Прошли регистрацию и началось: 10:20, 11:45, 13:30, 17:00… Ближе к обеду расселили в гостиницы. В 21:00 повезли обратно в аэропорт. Вылет в итоге в 01:30 1 мая, полчаса назад сели в Шарме», – поделился один из пассажиров рейса UJ 672.

Кроме того, примерно на 15 часов задержалось отправление вчерашних рейсов из Уфы, Перми и Самары в Хургаду.

В авиакомпании пока не комментировали причины задержек, туристы предполагают, что может идти речь о неисправности самолета. По другой версии, сбой произошел из-за последствий «ковров»: 29 и 30 апреля ограничения вводились в аэропортах Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Казани, Уфы и Самары. Сегодня «ковров» в этих городах нет.

Редакция направила запрос в представительство авиакомпании с предложением разъяснить ситуацию.

