Туристы на Мальдивах жалуются на дождь, но не перестают отдыхать

У туристов на Мальдивах и тех, кто собирается туда в ближайшие недели, на повестке главный вопрос – как погода? На островах начался сезон дождей, который впрочем не мешает большому количеству гостей продолжать приезжать сюда за белоснежным песком и океаном. Некоторые, не зная всех нюансов, расстраиваются:

«Прилетели наконец на долгожданные Мальдивы. А тут дождь идет. Смотрю прогноз – и о ужас – он там на все дни. Правда так будет или стоит надеяться на просветление?» – пишут туристы в мальдивских чатах.

Ситуация такая не у всех:

«Многое от атолла зависит. У нас вчера только утром лил ливень, а весь день небо было просто затянуто».

Кто-то и вовсе не жалуется на небесную канцелярию:

«У нас нет дождя на острове. Последний был неделю назад».

Сегодня большинство туристов в соцсетях делились солнечными картинками и нежились на песке. Туристы собирающиеся в середине мая и начале июня пытаются выпытать, какая погода будет. Но ответ дать сложно:

«Максимально непрогнозируемо. Дождь в любом случае будет в какие-то дни – период такой. Может и совсем короткие будут. Без солнца в любом случае не останетесь – езжайте».

Согласно истории наблюдений синоптиков май в Мале – самый дождливый и ветреный месяц в году. В среднем в этот период 25 дождливых, 17 пасмурных и 2 ясных дня. При этом температура днем составляет комфортные 27 градусов тепла, а то и выше.

Судя по прогнозам на ближайшие дни, нынешний май не собирается быть из ряда вон. Завтра будет ясно и солнечно. А вот потом 6 дней подряд с осадками и разной степенью облачности. Следующий полностью солнечный день без дождя синоптики прогнозируют только на 10 мая.