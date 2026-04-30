В РСТ предложили пересмотреть запрет на продажу туров в ОАЭ

Дмитрий Горин заявил НСН, что многие ближневосточные и российские компании уже возобновили рейсы в ОАЭ, самостоятельные туристы уже летают туда.

Учитывая стабилизацию обстановки, конечно, стоит пересмотреть рекомендации по запрету возить организованных туристов в ОАЭ, однако это должен делать Минэкономразвития после оценки МИДа. Об этом НСН рассказал вице‑президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Туроператоры потеряли порядка 20 млрд рублей из-за запрета на продажу туров в ОАЭ, оказавшихся под прицелом иранских беспилотников, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Также она сообщила, что АТОР обратилась в Минэкономразвития РФ с просьбой разрешить возобновить продажу туров в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока. Горин отметил, что пришло время пересмотреть оценку по ситуации на Ближнем Востоке.

«Только на эвакуацию и вывоз туристов в первые дни конфликта туроператоры потратили семь миллиардов рублей. И, естественно, ограничение продаж, а доля стран Ближнего Востока составляет 16% от всех выездных направлений, существенно сказывается на ограничении количества путешествий. В этой ситуации многие авиакомпании и ближневосточные, и российские возобновляют рейсы. Но туроператоры не могут отправлять организованных туристов на этих рейсах. Естественно, компетенции отмены старых рекомендаций — это прерогатива Минэка после анализа информации МИД. И так как ситуация стабилизируется, наверное, нужно рассмотреть упрощение для туристических компаний, и, главное, для туристов», — отметил он.

Также Горин отметил, что Ближний Восток еще крайне важен как транзитный пункт.

«Ждут открытия по путешествиям в пакетных турах прежде всего туристы. Сейчас самостоятельные путешественники могут без ограничений бронировать авиабилеты, отели и путешествуют либо в страны Ближнего Востока, либо через эти страны в третьи страны. Около 700 тысяч человек путешествуют транзитом через ОАЭ в третьи страны. Сейчас рекомендации действуют по 6 странам этого региона. Наибольший поток, конечно, это ОАЭ», — подытожил он.

