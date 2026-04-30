Россиянка описала город в Китае словами «кусочек Европы без визы»

Туристка из России описала непопулярный город в Китае словами «кусочек Европы без визы». Таким наблюдением поделилась Инна, подписчица Telegram-канала «Китай для туриста».

© Lenta.ru

Так она отозвалась о городе Циндао на востоке КНР.

«Погулять по улочкам с европейской архитектурой, вдоль длинной набережной, выпить вкусного пива, которое продается на каждом шагу, поесть свежайших морепродуктов. На пару дней интересный вариант заехать», — рассказала Инна.

Своими впечатлениями о Циндао поделился и другой россиянин — автор Telegram-канала «Китайские тропы» отметил, что место предлагает туристам привлекательное сочетание моря и гор.

«Вообще Циндао, судя по всему, не очень популярен у иностранных туристов, а зря. Не скажу, что город входит в мой топ предпочтений, но он определенно заслуживает того, чтобы его посетить», — заключил он.

Ранее российская тревел-блогерша назвала Китай мировым эталоном безопасности. По ее словам, там можно оставить сумку на скамейке в парке, уйти на час, вернуться и найти ее на том же месте.