Туристов отвезут в Анталью за 15 тыс. рублей

В системах бронирования появились бюджетные варианты перелета из Москвы в Анталью на начало мая. Самые выгодные цены – на короткие поездки на 2–3 ночи.

Например, с 4 по 6 мая и с 5-го по 7-е число билеты на рейсы «Победы» стоят от 15 тыс. руб. Вылет из Внуково в 09:30 позволяет прибыть на курорт днем, обратный рейс запланирован на 13:35. При добавлении багажа (до 10 кг) стоимость увеличится примерно на 5 тыс. руб.

Недорогие предложения есть и у Utair: с 4 по 6 мая – от 19 тыс. руб., а если турист полетит с чемоданом (до 20 кг) – он заплатит около 26 тыс.

Провести на курорте 2 полных дня можно, выбрав перелет «Победой» с 4 по 7 мая – от 17 тыс. руб. без багажа и от 22 тыс. руб. с ним.

Варианты для более длительного отдыха также остаются доступными: например, с 7 по 20 мая или с 8-го по 19-е – от 20 тыс. руб. на рейсах той же авиакомпании.

Отметим, у других перевозчиков цены выше. Так, на 4–7 мая стоимость билетов Pegasus Airlines начинается от 22 тыс. руб. по безбагажному тарифу. Перелет из Москвы в Анталью и обратно «Аэрофлотом» обойдется в мае как минимум в 37 тыс. руб., Turkish Airlines – от 40 тыс.

Ранее «ТурДом» писал, что туристам не грозит дефицит билетов в Турцию в летнем сезоне из-за сокращения рейсов Turkish Airlines. Турецкий нацперевозчик оставил на ближайшие месяцы расписание регулярных полетов в Россию в полном объеме. В частности, из Москвы в Анталью в мае туристов будут возить 7 авиакомпаний.