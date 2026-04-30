Лоукостер вновь отложил возобновление рейсов в Россию

Авиакомпания Air Arabia в очередной раз продлила временную приостановку рейсов между Россией и ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Если ранее арабский лоукостер заявлял о планах начать летать с 21 мая, причем не только в Москву, но и в регионы, то теперь он заявил, что полеты не состоятся до 31 мая включительно.

Пассажиры отмененных рейсов смогут бесплатно один раз изменить дату вылета – не позднее чем на 30 дней от первоначальной. Также им доступна бесплатная отмена билета с полным возвратом средств: либо на кредитный ваучер, либо на первоначальный способ оплаты. В авиакомпании предупредили, что из-за высокой нагрузки обработка заявок на возврат может занять больше времени, чем обычно.

Несмотря на то, что в начале недели билетные агенты получили рассылку о том, что полеты в 20-х числах состоятся, многие туристы не верили в это. И по итогу оказались правы. Вскоре после официального сообщения они начали получать уведомления об отменах своих рейсов в личных кабинетах.

При этом восстанавливать другие популярные у россиян направления маршрутной сети с 21 мая Air Arabia не передумала. Во всяком случае пока что – в системе бронирования доступны вылеты с этого дня на Мальдивы и Пхукет. А в Коломбо лоукостер должен начать выполнять рейсы уже сегодня вечером, хотя ранее эти даты были недоступны для бронирования.