А где дефицит: туристам предложили на выбор 40 рейсов в Анталью

Сегодня федеральные СМИ с подачи миллионного телеграм-канала сообщили, что туристам грозит дефицит билетов в Турцию этим летом из-за сокращения рейсов Turkish Airlines. Почему этим сообщениям не стоит верить, редакция TourDom.ru уже написала. А также мы посмотрели цены и доступность билетов в системах бронирования в Стамбул и Анталью.

В агрегаторах в мае туристам из Москвы доступны перелеты в Стамбул 8 авиакомпаниями. Это «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, а также иностранные Ajet, Turkish Airlines, Pegasus, Southwind. Выбирать можно из 24 рейсов в день. Стоимость round trip начинается от 19–20 тыс. без багажа. В июне минималка повышается до 22–23, но чаще уже больше 30 тыс. В июле и августе можно рассчитывать в лучшем случае на 28–29 тыс., причем далеко не всегда.

В Анталью из столицы в мае предлагают лететь 7 авиакомпаниями – это «Аэрофлот», «Победа», Utair, AZUR air, Turkish Airlines, Pegasus, Southwind. Минимальный прайс весной перелетами одной авиакомпании 26-27 тыс. В июне – от 38 тыс., на выбор порядка четырех десятков вылетов в сутки. В июле можно найти варианты за 29–30 тыс., на август – 33 тыс.

Из Петербурга в Стамбул в мае готовы взять на борт 4 авиакомпании – «Аэрофлот», Ajet, Turkish Airlines, Pegasus. Выбирать можно из десятка вылетов в день. Расценки на round trip начинаются от 22 тыс. В июне уже от 26 тыс, а чаще и того больше – все 35 тыс. В июле и августе от 39–40, но и 50 не редкость.

В Анталью из Пулково за 42–43 тыс. в мае можно улететь «Аэрофлотом», Turkish Airlines, Southwind, Corendon, Pegasus. В июне минималка 50–55 тыс. На остальные летние месяцы пока что бюджетнее – 45–50 тыс.