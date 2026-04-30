В Союзе турагентств объяснили, почему Грузия не заменит россиянам Турцию и Египет

Россияне едут в Грузию из-за ограниченного предложения, но страна не сможет конкурировать с традиционными направлениями, рассказал НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

Спрос на туры в Грузию в 2026-м вырос на 15-200% по сравнению с прошлым годом. Более того, россияне выбирают не только Тбилиси и Батуми, но и новые точки, включая Сванетию, Рачу и Джавахети. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Голов усомнился, что это хорошее направление для летнего отдыха.

«В Грузию в основном едут самостоятельные путешественники. Мало кто из операторов предлагает пакетные туры. Там работают местные компании, которые уже предлагают поездки по всей стране. Спрос, может, и увеличился, но это все туры трех-пятидневные. Там нет таких продаж как в Турцию, Египет или на наше черноморское побережье. Мало кто из авиации выполняет полеты туда, а билеты туда-обратно достигают 70 тысяч рублей за человека. В Батуми не справляются с массовым потоком россиян, а также перегружены канализационные службы. В Тбилиси все подорожало в три-пять раз, но сервис остался на том же уровне, а еще иногда бывают русофобские проявления. Просто некуда ехать, поэтому туда и направляются, хотя там такое же Черное море, как и у нас», — отметил он.

