Turkish Airlines опровергла информацию о сокращении рейсов из России в Турцию

В Turkish Airlines опровергли информацию о сокращении полетной программы в Россию в ближайшие 2 месяца. Ее распространили в ряде телеграм-каналов со ссылкой на зарубежные СМИ, пообещав туристам проблемы с доступностью билетов в Турцию. Как пишет, в частности, издание aeroroutes.com, с 1 мая по 30 июня уменьшится число рейсов из Москвы в Анталью, Бодрум и Даламан, а также из Санкт-Петербурга – в Анталью и Даламан. При этом утверждается, что частоты на линии Пулково – Анталья изменятся с 342 до 228 вылетов.

«Авиакомпания действительно временно сокращает количество рейсов по выборочным направлениям. Но маршрутов в Россию в этом списке нет, – сообщил TourDom.ru источник в московском представительстве Turkish Airlines. – На российском рынке у авиакомпании нет отмен, связанных с ростом цен авиационного топлива».

Таким образом, расписание регулярных рейсов в города России остается в полном объеме без сокращений. Вместе с тем зафиксированы случаи замены перевозчика в уже проданных турпакетах с чартерными рейсами турецких авиакомпаний. Одна из турагентов рассказала о пересадке туристов с самолета AJet (дочерней авиакомпании Turkish Airlines) из Санкт-Петербурга в Анталью на борт Southwind. «Клиенты должны были вылететь из Пулково 3 июня в 12:45 рейсом TK 3139, обратно – 13 июня в 19:40 (TK 3118). Позже туроператор заменил перевозчика на Southwind, и отправление из Петербурга стало ночным – в 01:00. Туристы недовольны». При этом турагент отметила, что остальные условия перелета не изменились: норма багажа – 20 кг и длительность полета остались прежними.

Очевидно, туроператоры скорректировали чартерную программу из-за падения спроса в низкие даты. Это следствие, которое уже продиктовано потребительским интересом и не может стать причиной дефицита кресел на направлении. В июне Turkish Airlines намерена выполнять по 3–4 ежедневных рейса из Пулково в Анталью. В частности, на названную выше дату, 3 июня, запланировано четыре вылета по маршруту – TK 3107, TK 3127,TK 3151 и TK 1234.