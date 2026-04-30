«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов на Мальдивы

Авиакомпания «Аэрофлот» нарастит интенсивность полетов на Мальдивские острова, сообщили в пресс-службе перевозчика.

С 17 июня по 29 августа планируется запуск двух дополнительных рейсов в неделю по маршруту Москва – Мале. Перевозка пассажиров будет осуществляться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 с трехклассной компоновкой салона, включающей эконом, комфорт и бизнес.

Дополнительные вылеты из аэропорта Шереметьево запланированы на среду и пятницу, обратные из Мале – на четверг и субботу. В результате в летний период общее количество рейсов по данному направлению увеличится до 9 в неделю.

В авиакомпании ожидают высокий интерес со стороны туристов, отмечая, что Мальдивы традиционно остаются востребованным направлением благодаря круглогодичному туристическому сезону и популярности среди любителей экзотического отдыха.

Ранее, в конце 2025 года, перевозчик информировал о переводе своих рейсов в новый терминал международного аэропорта столицы Мальдив.