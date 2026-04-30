Россия заняла второе место по турпотоку в Турцию в 2026 году

Турцию в первом квартале 2026 года посетили 650 тыс. россиян, что составляет 9,5% от общего числа иностранных туристов, прибывших в страну. В итоге Россия заняла второе место после Германии, откуда приехали 677 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.

Также в пятерку лидеров вошла Болгария с показателем 539 тыс. путешественников, Иран (527 тыс.), и Великобритания (314 тыс.).

Общий туристический поток в Турции увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом число иностранных граждан выросло на 2,2%. Всего в первом квартале страну посетили 9,2 млн человек, из них 6,8 млн – гости из других стран.

Наиболее востребованным направлением среди зарубежных туристов остается Стамбул. Там побывали 56,5% человек. Далее следуют Эдирне (10,7%) и Анталья (10,3%), а также восточные провинции Артвин (4,2%) и Ван (2,4%). Такое распределение объясняется тем, что статистика учитывает фактическое пересечение границы через сухопутные, морские и авиационные пункты пропуска. Ожидается, что с началом летнего сезона в рейтинге усилятся позиции Антальи и других курортных регионов.

Как сообщили ранее в пограничной службе России, в 2025 году Турцию посетили 4,6 млн россиян – на 2,9% больше, чем годом ранее.

