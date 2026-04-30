Туристов отвезут на Мальдивы через Тбилиси

Рейсы авиакомпании Gulf Air из Москвы в Бахрейн будут выполняться с промежуточной посадкой в Тбилиси. Эту тему активно обсуждают пассажиры, которые ждут возвращения на маршрут перевозчика после вынужденной паузы, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке.

Подтверждение этих планов можно найти на сайте Шереметьево. Согласно данным онлайн-табло, первый вылет из Москвы в Манаму GF 013 запланирован на 1 мая в 12:10 с остановкой в аэропорту им. Шота Руставели. Рейс выполнят на Airbus A321neo. Начиная с 3 мая, как следует из информации сервиса flightradar24, на направлении заявлен узкофюзеляжный Airbus A320-232. Этому типу воздушного судна для полета из Москвы в Бахрейн и обратно, по всей видимости, требуется дозаправка.

Авиакомпания перенесла время вылета из Шереметьево в Бахрейн на 50 минут раньше с первоначально заявленных 13:00. Длительность перелета, по сведениям онлайн-табло, увеличится: на пути туда с 6,5 до 7,5 часа, на обратном – до 9.

Корректировка расписания обеспокоила пассажиров, планирующих стыковочные перелеты через Бахрейн в другие страны: теперь в их маршрутах появляется дополнительная остановка. «Значит, теперь на Мальдивы летим Москва – Тбилиси – Бахрейн – Мале?» – спрашивают туристы, еще не до конца разобравшиеся в новом графике. Есть риск, что они могут опоздать на ранее запланированные стыковочные рейсы.

Судя по сезонному расписанию московского аэропорта, полеты с посадкой в Грузии продлятся до 10 мая включительно (это видно по времени вылета из Москвы – в 12.10). С 11-го числа и до конца летнего сезона рейсы GF 013 должны стать прямыми. В мае, как ранее писал TourDom.ru, они запланированы четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с июня будут выполняться ежедневно.