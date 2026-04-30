Что ждет российских туристов на рейсах в Турцию?

В ближайшие месяцы российские туристы могут столкнуться с нехваткой билетов в Турцию и ростом цен на путёвки. Причина — сокращение рейсов Turkish Airlines, которая отменила более 300 перелётов между Россией и Турцией на май и июнь. Это связано с международной обстановкой, снижением спроса и удорожанием топлива.

Туроператоры уже пересаживают путешественников на чартеры Southwind Airlines, однако их уровень сервиса ниже: отсутствует питание, условия менее комфортны, а расписание нестабильно. Из-за частых отмен и переносов рейсов планировать отпуск становится всё сложнее.

Эксперты предупреждают: если другие авиакомпании не увеличат количество рейсов, дефицит билетов и рост цен на туры неизбежны.

Узнайте, почему Турция теряет туристов, а Греция и Испания наживаются на ближневосточном кризисе.

Ранее мы писали, что россияне все чаще планируют отпуск с помощью ИИ.