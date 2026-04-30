Как подорожали поездки в Китай

За последние несколько лет поездки из России в Китай, особенно в приграничные регионы, претерпели заметные изменения. Если ранее такие путешествия воспринимались как один из самых доступных форматов короткого отдыха с возможностью сэкономить на услугах, то сегодня они постепенно переходят в категорию более осознанных и даже частично премиальных расходов. Рост цен стал очевидным, однако это не привело к снижению интереса со стороны туристов. Напротив, рынок демонстрирует устойчивость и адаптацию к новым экономическим условиям. Как сегодня живет приграничный туризм, читайте в материале «ФедералПресс».

Рост цен: от бюджетных поездок к осознанному потреблению

Приграничные города Китая развиваются по различным сценариям. Суйфэньхэ традиционно ориентирован на торговлю, Хуньчунь активно развивает медицинскую и сервисную инфраструктуру, а Мишань сохраняет статус бюджетного направления.

Еще несколько лет назад трехдневная поездка в приграничные города Китая могла обойтись россиянину примерно в 15 тысяч рублей с учетом проживания, питания и базовых услуг. Сегодня минимальный комфортный бюджет составляет уже 25–30 тысяч рублей на человека. Это почти двукратный рост, который отражает как внутренние процессы в китайской экономике, так и внешние факторы, включая валютные колебания.

Как отметил член Центрального совета независимого профсоюза «Новый труд» Саид Гафуров, Китай по-прежнему сохраняет привлекательность для туристов, ориентированных на доступные медицинские услуги и гастрономические впечатления. Он подчеркнул, что ранее поездки воспринимались преимущественно как экономвариант, однако сейчас акцент смещается в сторону качества. По его словам, стоимость пребывания выросла, но вместе с этим повысились уровень сервиса и разнообразие предлагаемых услуг.

«Туристический поток не сокращается, несмотря на удорожание. Ключевую роль играет соотношение цены и качества, которое по-прежнему остается выгодным по сравнению с аналогичными услугами в России», – отмечает эксперт.

Валютный фактор и инфляция: главные драйверы удорожания

Экономисты связывают рост цен прежде всего с макроэкономическими причинами. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев объясняет, что удорожание поездок обусловлено сразу несколькими факторами.

По его словам, увеличение спроса на приграничные направления привело к естественному росту цен на проживание, питание и услуги. Кроме того, инфляционные процессы внутри Китая также отразились на стоимости товаров. Существенную роль сыграло и укрепление юаня по отношению к рублю, что автоматически увеличило расходы российских туристов.

«Китай активно инвестирует в развитие туристической инфраструктуры – от гостиниц до медицинских центров и торговых комплексов. Эти вложения, с одной стороны, повышают качество услуг, а с другой – формируют новую ценовую политику», – говорит Толкачев.

Медицинский туризм: рост цен без потери конкурентоспособности

Одной из ключевых причин поездок в Китай остается медицинский туризм. Несмотря на рост стоимости, он продолжает быть выгодным. Например, профессиональная чистка зубов, которая раньше стоила 1500–2000 рублей, сегодня обходится в 2500–3500 рублей. Однако в России аналогичная процедура может стоить от 5000 рублей.

Саид Гафуров отмечает, что стоматологические услуги остаются одним из главных драйверов поездок. Он подчеркивает, что даже при росте цен пациенты получают существенную экономию, особенно при сложных процедурах, таких как протезирование. По его словам, стоимость металлокерамических коронок в Китае остается на уровне 9–12 тысяч рублей, тогда как в России цены начинаются от 20 тысяч.

Схожая ситуация наблюдается и в диагностике. Комплексные обследования, включающие УЗИ и анализы, стоят в Китае 7–10 тысяч рублей, что значительно ниже, чем в РФ.

SPA, массаж и оздоровление: устойчивый спрос

Оздоровительные услуги и традиционная китайская медицина продолжают пользоваться высоким спросом. Стоимость массажа выросла с 800–1000 рублей до 1200–1800 рублей, однако это все равно дешевле, чем в России.

Ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета Ярослав Климов отмечает, что сегмент SPA и рефлексотерапии остается одним из наиболее устойчивых. По его словам, даже с учетом курсовой разницы стоимость комплексных процедур в Китае в два-три раза ниже, чем в России, при сопоставимом или более высоком качестве.

Он также подчеркивает, что медицинский и оздоровительный туризм формируют ядро спроса, вокруг которого выстраиваются другие форматы потребления.

Гастрономический фактор: удовольствие, которое дорожает

Отдельное место в структуре расходов занимает питание. Китайская кухня продолжает привлекать туристов, несмотря на рост цен – примерно на 10–20 %. Так, стоимость мяса на гриле выросла до 1500–2000 рублей на человека.

Гафуров отмечает, что гастрономический туризм остается важной составляющей поездок. Он говорит, что туристы едут не только за лечением, но и за уникальным кулинарным опытом, включая китайскую, маньчжурскую и корейскую кухни. По его словам, даже при росте цен качество блюд остается высоким, что поддерживает интерес к направлению.

Новая структура спроса: от товаров к впечатлениям

Существенные изменения произошли и в потребительском поведении. Если раньше основным мотивом поездок был шопинг, то сегодня туристы все чаще делают выбор в пользу услуг и впечатлений.

Ярослав Климов отмечает, что рынок приграничного туризма перешел в стадию зрелости. Он подчеркивает, что рост расходов не привел к снижению потока, но изменил его структуру. По его словам, турист стал более избирательным, смещая приоритеты с покупки товаров на получение качественных услуг.

Эксперт также обращает внимание на изменение ассортимента покупок. Если ранее популярностью пользовались товары первой необходимости, то сегодня спрос смещается в сторону электроники, косметики и специализированных товаров.

Перспективы: сохранится ли доступность

Несмотря на рост цен, эксперты сходятся во мнении, что Китай сохранит статус одного из самых доступных зарубежных направлений для россиян. Это связано с уникальным сочетанием цены и качества, а также с географической близостью.

Сергей Толкачев подчеркивает, что приграничные города остаются привлекательными благодаря широкому спектру услуг и удобству коротких поездок. По его словам, возможность провести выходные за границей без значительных временных затрат продолжает играть важную роль.

В свою очередь Ярослав Климов делает вывод, что альтернативные направления внутри России пока не могут предложить аналогичный уровень сервиса в том же ценовом диапазоне. Это, по его мнению, гарантирует сохранение высокого спроса на поездки в Китай в среднесрочной перспективе.