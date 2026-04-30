Бары в Токио назвали зоной повышенного риска для туристов

Туристы рискуют стать жертвами преступников в ночных барах Токио: там неоднократно происходили случаи, когда посетителям что-то подмешивали в напитки, а потом списывали деньги с банковских карт.

С таким предупреждением к путешественникам обратилось министерство иностранных дел Великобритании, ссылаясь не только на заявления пострадавших, но и на данные японской полиции, сообщает издание Ynetnews.

По данным ведомства, к зонам повышенного риска относятся районы Токио с богатой ночной жизнью – в частности, в Кабуки-тё, Роппонги, Сибуе и Икэбукуро. К туристам подходят уличные зазывалы («кякюхики»), уговаривают зайти в бар или клуб, а на утро они ничего не помнят и обнаруживают пропажу денег со своих банковских счетов. Один путешественник рассказал, что таким образом он потерял 870 долларов, а его друг – около 6 тыс. Причем, списания произошли в разных барах Токио.

Другие путешественники делятся похожим опытом: одному из них предложили шампанское после знакомства на улице, и когда он пришел в себя, то увидел, что находится в вагоне метро, не понимая, как туда попал. Позже он заметил списания с банковской карты примерно на 6 тыс. долларов.

Полиция рекомендует не принимать от незнакомых людей напитки, а при заказах в барах не оставлять их без присмотра, следить за расходами и не носить с собой лишние деньги.