«Как будто в российском дворе». Тревел-блогер описал Мексику

Российский тревел-блогер Александр описал Мексику словами «как будто ты где-нибудь в российском дворе». Об этом он написал в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По его словам, такое ощущение возникает из-за бродячих животных, которые стали частью городской среды.

«В Мексике собаки на улице — это не событие. Это просто фон. Они лежат в тени. Переходят дорогу. Иногда сопровождают тебя несколько кварталов. Иногда просто смотрят, как ты проходишь мимо. Я помню это ощущение из России», — пишет автор блога.

Он добавил, что собаки далеко не всегда агрессивные, однако это не отменяет проблемы.

«Потому что сам факт того, что животные живут на улице, — это уже показатель. Показатель того, как устроена система. Показатель того, насколько решаются вопросы на уровне города и страны», — подчеркнул Александр.

Тревел-блогер также добавил, что не идеализирует ни Россию, ни Мексику. По его словам, в обеих странах ситуация постепенно меняется.

«Где-то появляются программы, приюты, стерилизация. Но если смотреть честно — проблема все еще есть. И она заметна», — заключил он.

Ранее россиянка описала курорт в Мексике фразой «выжили — уже праздник». Путешественница добавила, что страна — красивая и щедрая на впечатления, но при этом держит в тонусе.