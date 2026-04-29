Как изменился спрос на майские туры во Вьетнам

Бронирования туров во Вьетнам на майские праздники 2026 года выросли в 4,5 раза, в Китай - в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил коммерческий директор ГК "Слетать.ру" Антон Лаврухин на пресс-конференции.

"Турция находится на первом месте. Россия - если в прошлом году занимала в этот же период 14,4%, то сейчас всего 9%. Абхазия тоже не так сильно выросла год к году. Но при этом неплохой рост показал Египет. В 4,5 раза выросли бронирования по Вьетнаму, в три раза практически выросли бронирования по Китаю", - сказал он.

По данным компании, на Турцию приходится 35% бронирований на майские праздники. Особенно высоким спросом пользуются поездки в Стамбул. Доля Египта за год возросла до 25%.

"Мы видим, что Египет довольно неплохо взял на себя долю бронирований, которые должны были быть в ОАЭ. В прошлом году у нас в этот период ОАЭ занимали порядка 10% от всех продаж, сейчас это ноль. А Египет, наоборот, подрос до 25% где-то. То есть он уверенно борется с Турцией", - отметил эксперт.

В целом, по его словам, арабский кризис немножко охладил спрос на поездки, в том числе в майские праздники. Но он "достаточно неплохо" восстанавливается.

Средний чек на туры

Средний чек на туры во Вьетнам увеличился в 2026 году почти на 21%, рост цен отмечается по всей Юго-Восточной Азии, сообщил Лаврухин.

"И Китай, и вся Юго-Восточная Азия увеличивается заметно. По Вьетнаму, например, средний чек увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 21%. Это связано с тем, что Вьетнам в прошлом году только открылся для туристов массовых. Стоимость после ковида во Вьетнаме была очень низкая, было очень много спецпредложений от отелей. Сейчас все возвращается назад", - сказал он.

В то же время, по словам Лаврухина, спрос на Вьетнам со стороны российских туристов очень большой - больше, чем на все другие юго-восточные направления, Таиланд и Китай.

"Но проблема в том, что во Вьетнам полетные программы не такие большие, как в Китае и Таиланде", - уточнил эксперт.

Средняя продолжительность туров осталась такой же, как в прошлом году. Это семь-восемь ночей по самым популярным направлениям.