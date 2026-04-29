«Аэрофлот» предложил сэкономить на билетах на Пхукет

«Аэрофлот» предложил туристам оплатить часть стоимости билетов милями, заработанными в программе лояльности. Для бронирования по популярным туристическим направлениям предлагается доплатить всего по 1 тыс. миль. Редакция TourDom.ru решила выяснить, будет ли это выгодным.

Акционные билеты удалось найти на рейсах Москва – Пхукет. Так, в большую часть дат в мае из Шереметьево на курортный остров в Таиланде можно улететь за 1 тыс. миль и 23,9 тыс. руб. Обратно предложений меньше, но в конце месяца можно вернуться за 1 тыс. миль и 25,6 тыс. руб. – такие варианты доступны с 25 по 28 мая.

Итого маршрут туда-обратно, например 17 и 27 мая, можно приобрести за 49,5 тыс. руб. и 2 тыс. миль. В тариф уже включен багаж. При попытке купить билеты на те же самые рейсы просто за деньги стоимость round trip составляет 76 тыс.

Те туристы, у которых нет баллов в программе лояльности, могут выбрать перелет со стыковкой, близкий по цене к акционным билетам. Например, Air China с пересадкой в Пекине готова взять на борт за 53,8 тыс., но в аэропорту придется провести 6 часов на пути туда и 9 часов обратно. Перелет через Доху Etihad Airways обойдется в 60 тыс.