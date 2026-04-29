Китай готовится к рекордному наплыву туристов

Во время майских праздников, которые продлятся с 1 по 5 мая, в Китае ожидается рекордное число трансграничных поездок. Об этом сообщает Global Times, партнер TV BRICS, со ссылкой на Государственное управление по делам миграции страны.

По его данным, в среднем каждый день будет совершаться 2,25 млн поездок – пассажиры будут въезжать в страну и выезжать из нее. В самый загруженный день пиковый показатель может превысить 2,4 млн.

Больше всего поездок прогнозируют в международном аэропорту Пудун в Шанхае – около 102 тыс. в день. В аэропорту Байюнь в Гуанчжоу ожидают 55 тыс. поездок, в Шоуду (аэропорт «Столичный») в Пекине – 49 тыс. Аэропорты Чэнду Тяньфу и Шэньчжэнь-Баоань готовятся обслужить по 20 тыс. поездок в день каждый.

Отмечается, что власти задействуют все пункты досмотра на полную мощность, чтобы граждане Китая проводили в очередях на паспортном контроле не более 30 минут и для обеспечения безопасного, эффективного и бесперебойного выполнения процедур по пересечению границы.