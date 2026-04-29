Эксперт объяснил, чем опасен запрет на продажу туров в ОАЭ

Сохранение рекомендации не продавать туры в ОАЭ несет риски для туристов, потому что путешественники, которые самостоятельно посещают страну, не защищены в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил генеральный директор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов на пресс-конференции.

"С одной стороны, у нас есть предписание Минэкономразвития и МИД о том, что небезопасно туда отправляться, с другой стороны, есть "Аэрофлот", который продает эти рейсы. У нас есть два ежедневных рейса Etihad, два ежедневных рейса Emirates, на которые Росавиация дает добро. Росавиация же дала добро на рейсы Fly Dubai, которые восстанавливаются по многим регионам России. При этом туроператорам и турагентам <…> официально не разрешено продавать Ближний Восток. То есть что мы делаем? Мы туристов отпускаем в самостоятельном бронировании. Если с ними что-то произойдет, никто в туристической отрасли России не несет ответственность за этих клиентов", - сказал он.

Эксперт отметил, что снятие запрета на продажу туров в ОАЭ повысит защищенность туристов в непредвиденных ситуациях.

"Самолетом летать можно, туристам бронировать самостоятельно можно, а турагентам и туроператорам продавать нельзя. Мне кажется, на это надо обратить внимание наших законодателей и регуляторов", - добавил он.

Ранее Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД РФ отменила рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ, а также сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана. 3 марта Минэкономразвития России рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ, а туроператорам - приостановить продажу туров туда в связи с угрозой безопасности.