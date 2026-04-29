«Ждем по два месяца»: туристы жалуются на долгое оформление визы на Кипр

Туристы опасаются не успеть получить визы на Кипр до поездки. Сроки рассмотрения документов порой превосходят все их ожидания:

© tourdom.ru

«Подавались втроем на визу еще 11 марта, и до сих пор тишина. Уже 47 дней прошло. У нас вылет в ночь с 13 на 14 мая. А впереди праздники, да еще живем не в Москве, а в Курской области. Могут и не успеть. Билеты у нас у всех троих невозвратные. Звонить в посольство бесполезно – не берут трубку», – делятся переживаниями туристы в соцсетях.

Увы, случаи не единичные:

«47 – это еще не рекорд, тут люди почти по 60 ждут».

Как утверждают сами специалисты консульства Кипра в Москве в ответах заявителям, стандартный срок рассмотрения составляет от 15 до 45 дней. Вилка очень большая, но чаще всего дата выдачи предсказуема:

«Вчера подсчитывала статистику по Москве – паспорт в визовый центр передают за 1 день до вылета, в редких случаях за 2–3 дня. Сотни людей ежедневно звонят и пишут, не каждый выдержит быть в неведении, летит он завтра вообще или нет», – делятся агенты, помогающие оформлять документы.

«У меня вылет завтра. До этого писала в посольство, получила ответ, что сегодня передадут паспорт», – подтверждают туристы. «У нас срок в 45 дней вышел. А вылет 4 мая рано утром. Я пишу с пятницы каждый день в консульство – только сегодня первый раз ответили,что паспорт выдадут под дату вылета».

Визовые агенты опасаются, что ситуация может еще больше усугубиться:

«Это еще не самый сезон. Количество паспортов в будущих датах будет расти. Могут и не успеть рассмотреть. Трекинг паспортов совсем перестал работать. Как они планируют разруливать ситуацию, непонятно».

Напомним, что с 15 декабря оформление виз на Кипр осуществляется в новом формате через визовые центры BLS по записи. На текущий момент ближайшие свободные слоты в Москве можно найти не раньше 10 июня. В Петербурге и регионах – с середины мая.

Ранее TourDom.ru писал, что турпоток на Кипр из России в 2025 году снова начал расти после многолетнего спада.