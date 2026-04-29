Туристы на четыре часа застряли в аэропорту Вьетнама

Сотни туристов, прилетевших в аэропорт Камрань (Нячанг, Вьетнам) в том числе из Казани рейсом N4 3529, сегодня неожиданно застряли на паспортном контроле в аэропорту. О ситуации редакции TourDom.ru рассказала турагент Яна, отправившая клиентов на отдых.

По данным Flightradar, Airbus А330 авиакомпании Nordwind прибыл во Вьетнам по расписанию, в 16:45 по местному времени (в 12:45 по московскому). Пассажиры, по словам Яны, простояли в очереди на проверку документов более 4 часов.

Причину задержки людям не объяснили. Ходили слухи, что зависли компьютеры или полетела программа.

«Никто из сотрудников с ними не разговаривал. Туристка мне написала, что только за ограничительную линию перед кабинками пограничников их отправляли, и все. Люди ругались, но без толку. В очереди одни уже собирались писать и звонить в консульство, другие – поднимать бунт», – поделилась турагент.

Через какое-то время пассажиров начали пропускать небольшими партиями.

«Когда мои туристы прошли контроль, за ними осталась еще огромная толпа – видимо, те, кто прилетел позже. Вскоре очередь снова остановилась, и люди застряли на непонятное время».

Проблему подтверждают и другие источники. Информация о сбое в аэропорту Камрани появилась в канале «Самара ДТП». «Пассажиры, в том числе и маленькие дети, остались без еды, воды и возможности выйти на воздух. Люди ждут пятый час, когда сотрудники починят свою систему», – написала туристка, прилетевшая в Нячанг рейсом из Самары.