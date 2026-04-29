Ресторанам в Испании могут запретить работать на открытых террасах

Отдых на террасе ресторана или бара – классическое летнее времяпрепровождение многочисленных туристов в Испании – в этом году может оказаться под запретом по требованию отраслевых профсоюзов. Они призвали ограничить работу на открытом воздухе во время жары для безопасности сотрудников, сообщает Euronews.

Согласно недавним изменениям в нормах трудового законодательства страны, ограничения могут вводиться в тех случаях, когда государственное метеорологическое агентство объявляет оранжевый или красный уровень погодной опасности из-за аномально высоких температур.

В такие периоды заведения общественного питания обязаны сокращать работу на открытых террасах или полностью закрывать их, если там нет достаточной тени или систем охлаждения. При этом приоритетом считается адаптация графика работы, увеличение перерывов и обеспечение доступа к воде, а закрытие террас рассматривается как крайняя мера. За нарушение требований предусмотрены штрафы, которые могут превышать 50 тыс. евро.

В последние годы в отдельных регионах Испании фиксировалась жара до 45 °C. Высокие температуры становятся обычным явлением с июня по август. На этом фоне в стране обсуждается создание национальной сети климатических убежищ, которые должны помочь населению переживать экстремальную погоду.