«Аэрофлот» снижает цены на билеты в Коломбо

Стоимость на билеты в Коломбо из Москвы в середине мая рейсами нацперевозчика продолжает падать. Сегодня в 15:00 по московскому времени самые низкие цены в системах бронирования были доступны на 13 мая. Билет предлагался за 7,9 тыс. с уже включенным в тариф багажом. Такие варианты можно найти на сайте туроператора Библио-Глобус и чуть дороже (8,4 тыс) у некоторых билетных агентов. Ближайшая альтернатива в этот день доступна за 21 тыс. с пересадкой в Дохе от Etihad Airways.

Снижение стоимости перелетов на Шри-Ланку в отдельные даты можно объяснить завершением полетной программы «Аэрофлота». Последний вылет в расписании нацперевозчика намечен на 16 мая. Еще 9 дней назад тот же самый билет стоил на 45% дороже.

Тем, кто готов сэкономить, нужно иметь в виду: возвращение обойдется заметно дороже и лететь придется со стыковкой. Самый дешевый вариант рейсами Air Arabia с пересадкой в Шардже. В 20-х числах мая этот маршрут доступен за 37–39 тыс. с багажом. За 45 тыс. можно вернуться на крыльях Etihad Airways, за 47 тыс. на борту Emirates.

Ранее TourDom.ru писал, что Минтранс просит «Аэрофлот» летать в Коломбо круглый год. Тем временем отдохнуть на Шри-Ланке в майские праздники предлагается за 50 тыс. руб.