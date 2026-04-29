Российские туристы перестали экономить на поездках в Грузию и бросились скупать дорогие, качественные туры. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Lenta.ru

По данным специалистов, соотечественники расширили географию путешествий и вместо Тбилиси и Батуми начали ездить в Сванетию, Рачу и Джавахети. Спрос на путевки в Грузию весной-летом 2026 года вырос до 80 процентов, несмотря на дорогие авиабилеты (от 46 тысяч рублей).

«Путешественники все чаще стремятся совместить в одной поездке пляжный отдых на черноморском побережье с посещением виноделен Кахетии, прогулками по Тбилиси и другими впечатлениями», — отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что Грузия введет визу для «цифровых кочевников» — иностранцы смогут жить по ней в стране до 12 месяцев.