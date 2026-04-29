Почему закрылся популярный отель в Таиланде

Закрытие популярного у российских туристов Botany Beach Resort 3* в Паттайе вызвало вопросы у турагентств. Редакция TourDom.ru выяснила версии произошедшего и возможные альтернативы для размещения.

Botany Beach Resort – комплекс бунгального типа, обновленный в 2017 году, расположен на первой линии песчаного пляжа Джомтьен, с большой зеленой территорией. По словам представителей розницы, выполненный в тайском стиле Botany выделялся архитектурой на фоне типовой застройки Паттайи и имел свою атмосферу.

«Его регулярно запрашивали туристы, и прежде всего из-за удачного соотношения цены и качества», – отмечает директор турагентства «RTCENTR_Путешествия» Оксана Антохина.

Первые сообщения о возможном закрытии появились еще в марте.

«Отель прекращает работу – аренду земли не продлили, возможно его снесут», – делились агенты в профчатах о комплексе, который пользовался спросом.

Как рассказали в одном из туроператоров, в марте Botany не продлил договоры с принимающими компаниями, работающими на российском рынке. Специалисты не исключают, что владельцы получили выгодное предложение от одной из гостиничных сетей.

«Партнеры сообщили, что сейчас отель на паузе. Если новый контракт появится, условия будут иными, поскольку, вероятно, изменится концепция», – уточнил наш собеседник.

Туристам в Паттайе предлагают альтернативы, схожие по формату с Botany Beach Resort – отели на первой линии от моря с зеленой территорией и спокойной атмосферой. В районе На-Джомтьен это, например, Ravindra Beach Resort & SPA 5* – гостиница в тайском стиле с двухэтажными корпусами и ухоженной территорией. Также рекомендуют Dor-Shada Resort by The Sea 4* – комплекс вилл в спокойной локации у пляжа. Среди новых гостиниц – Mövenpick Siam Na Jomtien Pattaya 5* с панорамными видами на море и бассейном-лагуной.