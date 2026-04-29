Рейс Turkish Airlines вместо Казани оказался в Баку

Из-за ночного «ковра» в Казани рейс Turkish Airlines из Стамбула сегодня вынужденно приземлился в Баку. На табло аэропорта имени Габдуллы Тукая ТК 429 значится как отмененный.

Рейс вылетел из турецкого мегаполиса даже на несколько минут раньше расписания – в 01:07. В Татарстане Boeing 737 должен был приземлиться в 06:10, однако, когда уже он находился в воздухе, в 03:50 в аэропорту Казани были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Судя по данным Flightradar, турецкий борт развернулся над территорией Казахстана и взял курс на запасной аэродром имени Гейдара Алиева, где и совершил посадку.

К 09:45 воздушная гавань Казани возобновила свою работу. Тем не менее на ее онлайн-табло у рейса из Стамбула Turkish Airlines указан статус «отменен». Красным горит и обратный вылет турецкого боинга ТК430, который был запланирован на 07:20.

Как утверждает Flightradar, после часа стоянки в Азербайджане самолет Turkish Airlines вернулся в Стамбул. При этом на сайте перевозчика указывается, что он продолжил путь в Казань. Редакция TourDom.ru отправила запрос в авиакомпанию.